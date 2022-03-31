Агент Кайо заявил, что его подопечный не готов вернуться в Россию

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, ответил на вопрос о готовности подопечного вернуться в Россию.

«Готов ли вернуться Кайо в Россию? На данный момент ничего не изменилось. Пока нет, мы просто наблюдаем за ситуацией. Сейчас Кайо тренируется в Бразилии. В «Краснодаре» у него много друзей, он поддерживает связь с остальными ребятами», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний защитник провел за «Краснодар» 16 матчей в РПЛ.