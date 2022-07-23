Камоцци: «Желаю «Спартаку» и его новому тренеру победы над «Краснодаром»

Экс-советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в рамках 2-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Желаю «Спартаку» и его новому тренеру победы в сегодняшнем матче против «Краснодара». Всегда желаю только победы этой команде! Останется Абаскаль в «Спартаке» на весь сезон или нет? Я считаю, что об этом сейчас даже думать не стоит», — сказал Камоцци «СЭ».

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет сегодня, 23 июля в Краснодаре. Начало — в 20.00 по московскому времени.