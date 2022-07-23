Валерий Баринов: «Про «Локомотив» пока ничего не могу говорить, пусть играют с блогерами»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в рамках второго тура РПЛ.

«Про «Локомотив» пока ничего не могу говорить, пусть играют с блогерами. Фаворит ли «Ростов»? Я просто не знаю, в какую игру будет играть «Локомотив». Я хочу понять, в какой футбол они будут играть, для чего они взяли Игнатьева, как поведут себя Миранчук, Баринов. Мне интересно, какие задумки будут у Карпина. Видно, как команда в него поверила и показывает футбол. Не тот уровень, который был раньше но все-таки уровень», — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится 24 июля в 20:00 по московскому времени.