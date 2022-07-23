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Валерий Баринов: «Про «Локомотив» пока ничего не могу говорить, пусть играют с блогерами»

Сергей Разин
корреспондент
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Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в рамках второго тура РПЛ.

«Про «Локомотив» пока ничего не могу говорить, пусть играют с блогерами. Фаворит ли «Ростов»? Я просто не знаю, в какую игру будет играть «Локомотив». Я хочу понять, в какой футбол они будут играть, для чего они взяли Игнатьева, как поведут себя Миранчук, Баринов. Мне интересно, какие задумки будут у Карпина. Видно, как команда в него поверила и показывает футбол. Не тот уровень, который был раньше но все-таки уровень», — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится 24 июля в 20:00 по московскому времени.

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1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

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19%

1.64
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Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

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Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

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6
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