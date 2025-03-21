Футбол
Экс-арбитр Игорь Захаров: «Хожу на костылях, живу на 29 тысяч»

Экс-арбитр Игорь Захаров пожаловался на пенсию в 29 тысяч рублей
Юрий Голышак
Обозреватель
Игорь Захаров.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Экс-арбитр ФИФА Игорь Захаров в интервью «СЭ» рассказал, что передвигается на костылях.

— Вам вроде помогло какое-то чудесное средство?

— Нет. Я поехал в Китай, в город Санья. Разместили в особом санатории. В день 80 уколов. На следующие сутки — массаж. Потом снова уколы. Продолжалось две недели. Стало лучше, а потом все вернулось...

— Вы же клинику Дикуля попробовали?

— Нет. К этому аферисту не пойду.

— Почему аферисту?

— Один раз заглянул в его клинику. Сидит доктор. Не смогла ответить на два элементарных медицинских вопроса. Я-то опытный. Мне хватило, чтобы все понять.

— Мизинец у вас согнут. Что случилось?

— Это я упал. У меня не только палец сломан, еще и ключица. Я еще и падаю иногда — хоть с палками хожу! А что вы думаете?

— На что живете?

— На пенсию 29 тысяч. Думаете, мне легко? Еле двигаюсь! Бывшая жена заглядывает в гости, рядом живет.

— А вы как выживаете на 29 тысяч?

— Сам не представляю. Что происходит со страной? Я отслужил в армии шесть лет. Играл за СКА Хабаровск, был офицером. Сейчас бы с удовольствием пошел воевать — но меня никто не возьмет...

Игорь Захаров.«Безбородова подставили. И раздавили как таракана». Громкое интервью экс-арбитра Игоря Захарова
Футбол
Игорь Захаров
  • Berkut-7

    Я в 2008 году проанализировал точно, что пенсионный возраст поднимут в скором будущем на 10 лет ...а в 2018 году подняли официально до 65 , здесь нету никакого волщебства и магии или предсказания , просто аналитика , на седняшний день у нас в стране в районе 33 миллионов пенсионеров, робочих где-то в районе 65 миллионов , нам не хватает уже сегодня 23 миллиона рабочих которые отчисляли бы в пенсионный фонд ,нам надо 95 миллионов рабочих , то есть из 33 миллионов нужно как-то убрать еще 10 миллионов , чтобы осталось 23 , это то количество которое можно обеспечить пенсиями на данный момент, но учитывая вымирание в РОссии на 4 миллиона человек за 10 лет и её прогрессию , не трудно понять, что через 10 лет разрыв между рабочими и пенсионерами увеличиться еще на 5 миллионов примерно , в итоге у нас излишек к 2035 году будет 15 миллионов пенсионеров? как их кормить? никак , просто поднимут пенисонный возраст до 70 и сразу 10 миллионво не попадёт в категорию пенсионеров

    21.03.2025

  • vlad654

    Нострадамус, не каркай.

    21.03.2025

  • vlad654

    Это сумма вместе с доплатой по инвалидности, что очень мало для человека, который при желании и нужде не способен трудиться из-за физической немощи.

    21.03.2025

  • vlad654

    Может, по благотворительности удалось?

    21.03.2025

  • Roman Maximov

    Поплачь и вспомни, как результат делал за мзду. Несчастный честнейший судья...

    21.03.2025

  • Berkut-7

    Везёт, в будущем вообще пенсии не будет , либо отменят , либо повысят пенсионный возраст до такой отметки , что будут доживать просто еденицы.

    21.03.2025

  • AnTaras

    На 29 тысяч в Китай на лечение не съездить...

    21.03.2025

  • Niko McCowrey

    Не смогла ответить на два элементарных медицинских вопроса. Я-то опытный... А у него есть медицинское образование или как тут в разделе ЗОЖика? А у тебя. автор, есть? "Опытный" он. У бабок у подъезда "опыта" явно больше. На 29 штук живет? Нищеброд. тут полстраны пенсионеров живет на 12-15. давай еще, голышак, срочносбор объяви.

    21.03.2025

  • zg

    Как так?!Неужто честный был?!Не верю!

    21.03.2025

