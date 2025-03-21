Экс-арбитр Игорь Захаров: «Хожу на костылях, живу на 29 тысяч»

Экс-арбитр Игорь Захаров пожаловался на пенсию в 29 тысяч рублей

Экс-арбитр ФИФА Игорь Захаров в интервью «СЭ» рассказал, что передвигается на костылях.

— Вам вроде помогло какое-то чудесное средство?

— Нет. Я поехал в Китай, в город Санья. Разместили в особом санатории. В день 80 уколов. На следующие сутки — массаж. Потом снова уколы. Продолжалось две недели. Стало лучше, а потом все вернулось...

— Вы же клинику Дикуля попробовали?

— Нет. К этому аферисту не пойду.

— Почему аферисту?

— Один раз заглянул в его клинику. Сидит доктор. Не смогла ответить на два элементарных медицинских вопроса. Я-то опытный. Мне хватило, чтобы все понять.

— Мизинец у вас согнут. Что случилось?

— Это я упал. У меня не только палец сломан, еще и ключица. Я еще и падаю иногда — хоть с палками хожу! А что вы думаете?

— На что живете?

— На пенсию 29 тысяч. Думаете, мне легко? Еле двигаюсь! Бывшая жена заглядывает в гости, рядом живет.

— А вы как выживаете на 29 тысяч?

— Сам не представляю. Что происходит со страной? Я отслужил в армии шесть лет. Играл за СКА Хабаровск, был офицером. Сейчас бы с удовольствием пошел воевать — но меня никто не возьмет...