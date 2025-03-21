Футбол
Судейство

21 марта, 00:30

Экс-арбитр Захаров: «Безбородова растоптали как таракана»

Юрий Голышак
Обозреватель
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-арбитр ФИФА Игорь Захаров в интервью «СЭ» рассказал, как, по его мнению, расправились с его коллегой Вячеславом Безбородовым.

— С Безбородовым темная история?

— Для меня — не темная. Все понятно.

— Тогда и мне расскажите.

— Вот точно так же однажды взломали мой аккаунт — и от имени Игоря Захарова написали какую-то ересь. То же самое сделали с Безбородовым. Отработанный фокус. Владислав — лучший судья в России за последние годы. Вы что с ним сотворили-то?!

— Думаете, его подставили?

— Это однозначно! Безбородов мне говорил: «Николаич, хочу отсудить 300 игр». Я отвечал: «Вот отсуди и заканчивай. Сразу же».

— Почему?

— Чтобы стать руководителем. А я бы стал у него советником.

— Всего лишь?

— А куда я — на костылях-то? Безбородов отсудил. Все рекорды побил, какие мог. Продолжил судить! Набираю ему: «Дурак!» А сейчас до него дозвониться не могу.

— Чувствовали, что его подставят?

— Разумеется. Я знал. Говорил ему: «Влад, тебе обязательно кинут подлянку». Что и случилось.

— Я потрясен. Значит, не он писал эти смешные глупости в Telegram?

— Да естественно! Это чушь какая-то! Он же не дурак. Как можно?

— Полагаете, Безбородов может как-то угрожать нынешнему руководству?

— Вполне. Он был первым претендентом, чтобы стать руководителем судей. Безбородов — парень очень умный. Талантливый. Авторитетный.

— Был действительно судьей номер один?

— А вы что, сомневаетесь? Кто лучше-то? А его растоптали за пять секунд. Как таракана. Когда Безбородов только начинал судить, меня люди из Питера просили помочь ему. Я все сделал. Я тогда был реально лучший арбитр страны. Оставался лучшим несколько лет. Практически все дерби отдавали мне. Был момент: в Москве шесть команд, и все шесть говорят: «Нас судить должен Захаров!» Шесть! А сейчас могу сказать, чем закончится этот чемпионат. Большим судейским скандалом.

В ноябре 2024 года дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила Безбородова от судейства матчей под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

В начале октября пользователь со скрытым именем оставил комментарий под постом в одном из Telegram-каналов, в котором похвалил работу российского арбитра Владислава Безбородова в матче 11-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (1:2). «Как вообще отработал Безбородов на матче тура? Никто ничего не пишет, значит, идеально!» — говорилось в комментарии. Затем этот же пользователь оскорбил судей Сергея Лапочкина и Анатолия Синяева за критику в адрес Безбородова.

Позднее выяснилось, что этим пользователем был сам Безбородов — его имя отображалось для тех, у кого в контактах есть номер арбитра. Это не первый эпизод, когда судья хвалил собственную работу, — в сентябре 2021 года он оставил комментарий «Пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи!»

Игорь Захаров.«Безбородова подставили. И раздавили как таракана». Громкое интервью экс-арбитра Игоря Захарова
  • Андрей Доровских

    Безбородов и Карасев два убийцы Динамо, в 2016 сплавляли команду отсудили на двоих аж 8 раз, естественно при них были только поражения. Убивали нагло, цинично тогда еще ВАР не было! Но карма одного настигла, настигнет и лысого!

    21.03.2025

    • Экс-арбитр Игорь Захаров: «Хожу на костылях, живу на 29 тысяч»

    Экс-арбитр Захаров заявил, что из российского футбола нужно убрать инспекторов
