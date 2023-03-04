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Судейство

Сегодня, 18:15

Червиченко — о голе Соболева: «Когда Иванов не фиксирует фол Игнатова на Тикнизяне, всех все устраивает?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Александр Соболев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» отмененный гол форварда красно-белых Александра Соболева в матче 18-го тура РПЛ против «Урала».

— ВАР смотрел, Мешков смотрел? В чем тогда вопрос?

— В том, что арбитр дал свисток до того, как мяч пересек линию ворот Помазуна.

— Хм. Понимаете, какая штука. Когда Сергей Иванов смотрит эпизод с борьбой Игнатова и Тикнизяна и принимает решение в пользу «Спартака», а потом ЭСК его оспаривает, то почему-то никто не шумит... Это всех устраивает? А теперь сразу вселенский скандал? Понимаю, что очень хочется победить и преследовать «Зенит»... Но тогда надо лучше играть, а не обвинять во всех бедах Мешкова.

— По-вашему, ничья — закономерный исход встречи?

— Абсолютно закономерный, особенно если вспомнить последнюю минуту, когда у Каштанова был убойный момент. Просто нападающий гостей очень плохо распорядился мячом. Пробей он в ближний угол, думаю, мог бы принести «Уралу» победу.

Алексис Дуарте сбивает соперника в&nbsp;своей штрафной. «Мешков украл у «Спартака» победу? У «Спартака» украли деньги, продав москвичам Дуарте». Червиченко — о матче с «Уралом»

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Андрей Червиченко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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