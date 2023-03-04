Червиченко — о голе Соболева: «Когда Иванов не фиксирует фол Игнатова на Тикнизяне, всех все устраивает?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» отмененный гол форварда красно-белых Александра Соболева в матче 18-го тура РПЛ против «Урала».

— ВАР смотрел, Мешков смотрел? В чем тогда вопрос?

— В том, что арбитр дал свисток до того, как мяч пересек линию ворот Помазуна.

— Хм. Понимаете, какая штука. Когда Сергей Иванов смотрит эпизод с борьбой Игнатова и Тикнизяна и принимает решение в пользу «Спартака», а потом ЭСК его оспаривает, то почему-то никто не шумит... Это всех устраивает? А теперь сразу вселенский скандал? Понимаю, что очень хочется победить и преследовать «Зенит»... Но тогда надо лучше играть, а не обвинять во всех бедах Мешкова.

— По-вашему, ничья — закономерный исход встречи?

— Абсолютно закономерный, особенно если вспомнить последнюю минуту, когда у Каштанова был убойный момент. Просто нападающий гостей очень плохо распорядился мячом. Пробей он в ближний угол, думаю, мог бы принести «Уралу» победу.