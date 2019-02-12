Бывший президент "Рубина" - о смерти Гильмуллина: "Несчастный случай. У него вообще не было врагов"

Бывший президент "Рубина" Александр Гусев рассказал, что смерть защитника казанцев Ленара Гильмуллина была несчастным случаем. По его словам, ни полиция, ни ФСБ не смогли найти ответ.
Гильмуллин являлся воспитанником "Рубина" и выступал за него с 2003 по 2007 год, был капитаном молодежной сборной России. 18 июня 2007 года, возвращаясь в качестве пассажира на мотоцикле с празднования дня рождения, он попал в тяжелую аварию и был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Через четыре дня он скончался, не приходя в сознание, в возрасте 22 лет.
– Еще один болезненный вопрос тех лет – смерть воспитанника клуба Ленара Гильмуллина. Прошло больше 10 лет, но в той истории до сих пор много белых пятен. По вашей версии, что произошло в тот вечер?
– Мы пытались докопаться до всего этого, - рассказал Гусев в интервью "Бизнес Online". - Ни полиция, ни ФСБ не смогли найти ответ. Солидно выпили в день рождения. Сел на пассажирское кресло мотоцикла. На повороте на трассе водитель не справился с управлением. Он ударился головой и вскоре умер – ехал без шлема. Посчитали, что это несчастный случай. Водителя нашли, но как его наказать? Ленар вылетел, потому что не был трезв.
– В интервью после смерти брат Гильмуллина утверждал, что это было убийство. Это эмоции или такая версия реально была?
– Несчастный случай. У него вообще не было врагов. Мы проводим каждый год турнир в память о Ленаре Гильмуллине. Мать приходит на игры. В то время с ней много говорили, с девушкой его. Спрашивали, никто ли ему не угрожал. Ничего, не за что было ухватиться. Мы тоже думали, что умышленно это было сделано, но даже подстроить это было бы очень трудно.