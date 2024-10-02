Смородская: «Не пойму, если кто-то из РПЛ возьмет Абаскаля — зачем он нужен?»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова Гильермо Абаскаля о том, что он хотел бы вернуться в РПЛ.

«Абаскаль хочет вернутся в РПЛ? Это логично, где ему еще работу-то дадут? Я не пойму, если кто-то из РПЛ возьмет Абаскаля — зачем он нужен? Это не тренер», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022-го по апрель 2024 года. В сезоне-2022/23 московский клуб под его руководством стал бронзовым призером чемпионата России. После ухода из «Спартака» Абаскаль в июле возглавил «Гранаду», но проработал в испанском клубе меньше трех месяцев. 21 сентября «Гранада» сообщила о его увольнении.