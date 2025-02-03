Денис Давыдов считает, что Помазун усилит «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал переход вратаря Ильи Помазуна из ЦСКА в команду Деяна Станковича.

«Очевидно, что Максименко — номер один, но я Илюху знаю с детства, он характерный парень, отличный вратарь. В «Спартаке» будет отличная конкуренция. И Саша, и Илья достойны быть номером один. Посмотрим, что получится. Покажет время, сборы. Конечно, Помазун усилит «Спартак». У нас в России хорошая школа вратарей, Илья — не исключение», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Помазун подписал контракт со «Спартаком» до лета 2027 года.