Жирков о переходе из «Анжи» в «Динамо»: «Нас отдали, как товар»

Жирков рассказал о своем переходе из «Анжи» в «Динамо»

Футболист «Химок» Юрий Жирков рассказал о своем переходе из «Анжи» в «Динамо» летом 2013 года.

— Ты много рассказывал, как круто было в Англии. Когда-нибудь еще ты мог уехать в Европу? Или перейти из «Челси» не в «Анжи», а остаться в сильном чемпионате?

— Думаю, из «Челси» меня никуда бы больше не пустили.

— А когда была распродажа в «Анжи» и всех отправили в «Динамо»?

— Нас просто отдали, как товар (смеется).

— Это'О откосил от «Динамо».

— Он мог делать, что хочет, никто его не мог заставить. Это у нас было такое положение — пошатывающееся. Если бы в тот момент у меня появилось предложение из Европы, уехал бы.

Жирков играл за «Анжи» с августа 2011 года по август 2013 года, после чего перешел в «Динамо», где выступал до января 2016 года.