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Кавазашвили — об Абаскале в «Спартаке»: «Ваноли еще из России не уехал, а они уже какого-то испанца подписывают»

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что бывший главный тренер «Базеля» Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак».

«Очень сильно удивился, когда узнал об этой новости. В чем необходимость спешки, чтобы сломя голову, когда не успел один еще отказаться, назначать нового тренера? «Спартак» точно так же поступил с Виторией. Ваноли еще даже из России не уехал, а они уже какого-то испанца подписывают, тем более еще совсем молодого мальчика. В 33 года у нас вон Дзюба еще играет. Не могу понять, какая необходимость все время менять тренеров? У меня такое впечатление, что руководство «Спартака» просто издевается над нами, спартаковцами», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Сардаряну Алексею.

33-летний испанец в минувшем сезоне вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.

Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», а также был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».

Анзор Кавазашвили
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
1
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Матео Кассьерра

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