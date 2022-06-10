Кавазашвили — об Абаскале в «Спартаке»: «Ваноли еще из России не уехал, а они уже какого-то испанца подписывают»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что бывший главный тренер «Базеля» Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак».

«Очень сильно удивился, когда узнал об этой новости. В чем необходимость спешки, чтобы сломя голову, когда не успел один еще отказаться, назначать нового тренера? «Спартак» точно так же поступил с Виторией. Ваноли еще даже из России не уехал, а они уже какого-то испанца подписывают, тем более еще совсем молодого мальчика. В 33 года у нас вон Дзюба еще играет. Не могу понять, какая необходимость все время менять тренеров? У меня такое впечатление, что руководство «Спартака» просто издевается над нами, спартаковцами», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Сардаряну Алексею.

33-летний испанец в минувшем сезоне вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.

Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», а также был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».