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«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Рубина

Руслан Минаев
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«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего полузащитника красно-белых Андрея Рубина. Экс-футболисту было 43 года.

«В 2005 году Рубин провел за красно-белых семь матчей и помог команде завоевать серебряные медали чемпионата России.

Помимо «Спартака» футболист успешно выступал на родине за «Сконто», играл в Швеции, Англии и Азербайджане. В составе сборной Латвии принял участие в финальной части чемпионата Европы-2004.

ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Рубина», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Рубин также выступал за «Шинник», латвийские «Ауду», «Сконто» и «Металлург», шведский «Эстер», английский «Кристал Пэлас» и азербайджанские «Интер», «Карабах» и «Симург».

На его счету 117 матчей за сборную Латвии. Рубин завершил карьеру футболиста в 2012 году.

Источник: https://spartak.com/news/2022-08-03-umer_andrey_rubin/
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