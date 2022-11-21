Агент Сычевого: «Будто Володя рвется в «Црвену»

Андрей Талаев, агент форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, ответил на вопросы о будущем футболиста и его стоимости.

«Пока ситуация с «Црвеной» никак не развивается. Они же не будут каждый день присылать бумаги. Сычевой стал стоить 2,5 миллиона евро на портале Transfermarkt? Считаю, что это слишком мало. Он стоит гораздо больше. Но это мое мнение. «Црвена Звезда» вряд ли потянет сумму больше 2,5 миллиона евро? Будто Володя рвется в «Црвену», а она не потянет. Вову все устраивает в «Оренбурге». Просто так он не продлил бы контракт. Не потянет «Црвена», значит потянет кто-нибудь другой», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» заинтересована в трансфере 26-летнего российского футболиста. Сербский клуб сделал предложение нападающему, над которым он размышляет. Они готовы активировать пункт об отступных в контракте Сычевого с «Оренбургом».

В текущем сезоне Сычевой провел 17 матчей за «Оренбург», забил 16 голов и сделал две результативные передачи. Ранее он продлил контракт с командой до 2024 года.