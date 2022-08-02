Бывший полузащитник «Зенита» оценил перспективы молодых защитником команды

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров оценил, могут ли защитники Арсен Адамов, Нуралы Алип и Данила Круговой покинуть «Зенит» до закрытия летнего трансферного окна.

— Разве они хотят уйти? Может они не хотят никуда уходить. На этот вопрос я ответить не могу, так как не было разговоров, что они могут вообще куда-то уйти, — отметил Денис Угаров в интервью «Спорт День за Днем».

— Стоит ли им уходить или лучше дождаться своего шанса?

— Не знаю, в каком они сейчас находятся состоянии. Также я не знаю причину, по которой они не играют. Может какая-то травма или просто они не набрали свою физическую форму. Может, они даже не думают об уходе. Круговой на замену хотя бы выходит.

— Нужны ли эти игроки Семаку?

— Если они в команде и с ними подписали контракты, то нужны, наверное. На данный момент играют более сильные футболисты. Мы же не знаем, что будет через месяц или два. Может кто-то получит травму или еще какие-то обстоятельства. Вы же видите какие сейчас обстоятельства вокруг. Непонятно, что будет дальше.