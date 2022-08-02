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Сегодня, 16:01

Бывший полузащитник «Зенита» оценил перспективы молодых защитником команды

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров оценил, могут ли защитники Арсен Адамов, Нуралы Алип и Данила Круговой покинуть «Зенит» до закрытия летнего трансферного окна.

— Разве они хотят уйти? Может они не хотят никуда уходить. На этот вопрос я ответить не могу, так как не было разговоров, что они могут вообще куда-то уйти, — отметил Денис Угаров в интервью «Спорт День за Днем».

— Стоит ли им уходить или лучше дождаться своего шанса?

— Не знаю, в каком они сейчас находятся состоянии. Также я не знаю причину, по которой они не играют. Может какая-то травма или просто они не набрали свою физическую форму. Может, они даже не думают об уходе. Круговой на замену хотя бы выходит.

— Нужны ли эти игроки Семаку?

— Если они в команде и с ними подписали контракты, то нужны, наверное. На данный момент играют более сильные футболисты. Мы же не знаем, что будет через месяц или два. Может кто-то получит травму или еще какие-то обстоятельства. Вы же видите какие сейчас обстоятельства вокруг. Непонятно, что будет дальше.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/ugarov-somnevayus-chto-krugovoy-i-adamov-khotyat-uyti-iz-zenita
ФК Зенит
Денис Угаров
0
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Урал – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Факел
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Краснодар – Локомотив
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Ахмат – Зенит
 - : -
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Торпедо – Химки
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Кр. Советов – Динамо
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Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

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П
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Ростов

 3
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Батраз Гурциев

Оренбург

 2
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Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
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Краснодар

 2 1 0
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Локомотив

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