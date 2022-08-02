Агент Комличенко: «Он и Уткин давно знакомы, еще по времени в «Краснодаре», им привычно играть вместе»

Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, высказался о высокой результативности своего клиента.

В трех стартовых турах РПЛ у 27-летнего форварда три гола, причем во всех случаях ему ассистировал хавбек Даниил Уткин.

«Николай и Даниил действительно отлично взаимодействуют. Комличенко и Уткин давно знакомы, еще по времени в «Краснодаре», им привычно играть вместе. Ну и работа под руководством Валерия Георгиевича Карпина, несомненно, приносит свои плоды, отсюда и результативность ребят», — сказал Клюев «Чемпионату».

Комличенко играл за «Ростов» на правах аренды в сезоне-2021/2022. Позднее донской клуб выкупил права на футболиста у московского «Динамо».