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Сегодня, 16:04

Агент Комличенко: «Он и Уткин давно знакомы, еще по времени в «Краснодаре», им привычно играть вместе»

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, высказался о высокой результативности своего клиента.

В трех стартовых турах РПЛ у 27-летнего форварда три гола, причем во всех случаях ему ассистировал хавбек Даниил Уткин.

«Николай и Даниил действительно отлично взаимодействуют. Комличенко и Уткин давно знакомы, еще по времени в «Краснодаре», им привычно играть вместе. Ну и работа под руководством Валерия Георгиевича Карпина, несомненно, приносит свои плоды, отсюда и результативность ребят», — сказал Клюев «Чемпионату».

Комличенко играл за «Ростов» на правах аренды в сезоне-2021/2022. Позднее донской клуб выкупил права на футболиста у московского «Динамо».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4774223-agent-komlichenko-vyskazalsya-o-rezultativnosti-napadayuschego-v-rostove-v-svyazke-s-utkinym.html
Даниил Уткин
Николай Комличенко
ФК Ростов
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Федор Смолов

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

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Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
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