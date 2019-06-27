22:34 | Футбол — РПЛ

Бывший полузащитник "Спартака" Пантелеев перешел в тульский "Арсенал"

0
Обсудить

"Арсенал" (Тула) подписал контракт с полузащитником Владиславом Пантелеевым, сообщает официальный сайт клуба.

22-летний игрок является уроженцем Тульской области. Большую часть карьеры Владислав провел в "Спартаке". За главную команду Пантелеев сыграл два матча, за "Спартак-2" - 106 матчей, в которых забил 26 мячей. Выступал за юношеские и молодежную сборные России.

В весенней части минувшего чемпионата полузащитник выступал за "Рубин" и провел за команду семь матчей. Контракт с Владиславом Пантелеевым рассчитан до 2021 года.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/vladislav-dobro-pozhalovat-v-arsenal-/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ