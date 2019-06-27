Бывший полузащитник "Спартака" Пантелеев перешел в тульский "Арсенал"

"Арсенал" (Тула) подписал контракт с полузащитником Владиславом Пантелеевым, сообщает официальный сайт клуба.

👍💪🔥Владислав, добро пожаловать в «Арсенал»!



27 июня ПФК «Арсенал» подписал контракт с полузащитником Владиславом Пантелеевым.



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22-летний игрок является уроженцем Тульской области. Большую часть карьеры Владислав провел в "Спартаке". За главную команду Пантелеев сыграл два матча, за "Спартак-2" - 106 матчей, в которых забил 26 мячей. Выступал за юношеские и молодежную сборные России.

В весенней части минувшего чемпионата полузащитник выступал за "Рубин" и провел за команду семь матчей. Контракт с Владиславом Пантелеевым рассчитан до 2021 года.

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