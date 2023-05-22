Мостовой назвал Промеса лучшим игроком матча «Спартак» — ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком матча «Спартак» — ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

«Как всегда, выделялся Промес. Помните, как три месяца назад еще кто-то кричал, что он, мол, не набрал форму, не был на сборах, поэтому и не наберет ее. Вы что говорите, какие сборы? Человек тренируется нормально, все в порядке. И, что интересно, никто из тех, кто говорил, что Промес уже не тот, даже не извинился! Ни один человек!» — цитирует Мостового «Газета.Ru».

Красно-белые набрали 53 очка и расположились на третьем месте. ЦСКА (54) идет на второй строчке.