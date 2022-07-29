«Урал» — «Краснодар»: стартовые составы команд

«Урал» на своем поле примет «Краснодар» в рамках 3-го тура чемпионата России по футболу. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Быковский, Кузьмичев, Эмерсон, Коновалов, Егорычев, Сангатулин, Мишкич, Бикфалви, Каштанов.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Бевеев, Шатов, Евсеев, Подберезкин, Железнов, Гаджимурадов, Юшин.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Литвинов, Волков, Ионов, Якимов, Сперцян, Баньяц, Сулейманов, Манелов.

Запасные: Агкацев, Исаенко, Сухорученко, Жилкин, Ахметов, Кокоев, Кратков, Халназаров, Самко.