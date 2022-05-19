Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 00:00

Вендел не сомневался, что «Зенит» выиграет чемпионат России

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вендел.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» признался, что после победы над «Краснодаром» в 26-м туре поверил в общий успех команды.

— Какой момент сезона — ключевой для тебя? — вопрос Венделу.

— Думаю, каждый матч был ключевым. Мы с самого старта были сфокусированы на главной задаче, старались не терять концентрацию и работали на полную — все это было необходимо, чтобы финишировать первыми.

Вендел во&nbsp;время празднование чемпионства &laquo;Зенита&raquo;. Вендел: «У нас отняли мечту, отобрав Лигу чемпионов. Но я никуда не уйду из «Зенита»

— В какой момент ты понял, что «Зенит» уже не упустит чемпионство?

— После победы в Краснодаре (3:1). Мы провели хорошую игру, набрали три очка, оторвались от преследователей, и с финальным свистком я понял, что титул — наш.

— Был ли момент, когда ты хотя бы чуть-чуть заволновался, что «Зенит» может не взять золотые медали?

— Нет! Потому что я видел, как усердно работает вся команда, чтобы достичь своей цели. И итоговая победа стала результатом этого общего труда. Ничто не волновало нас, мы уверенно шли к чемпионству.

«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом страны.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-10 мест, куда можно поехать отдыхать летом 2022 года
Продав «Челси» за $5 млрд, Абрамович не получил ни цента
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
Слуцкий и игроки «Рубина» раздали около 800 билетов на игру с «Уфой» за три часа
Тальби о возможном вылете «Рубина» в ФНЛ: «Такой вариант развития событий даже не проектирую в голове»
Слуцкий — о назначении Иванова на матч с «Уфой»: «Странное решение на такой сверхключевой поединок сезона»
Овечкин посетит домашний матч «Динамо» в РПЛ против «Сочи»
В РФС объяснили отсутствие ВАР на матче «Крылья Советов» — «Локомотив»
Назначены арбитры на 30-й тур РПЛ: матч «Динамо» — «Сочи» обслужит Москалев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-хавбек ЦСКА Гришин допустил возвращение Марио Фернандеса

Бывший главный тренер «Динамо» Силкин сравнил Смолова и Тюкавина
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости