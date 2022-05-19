Вендел не сомневался, что «Зенит» выиграет чемпионат России

Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» признался, что после победы над «Краснодаром» в 26-м туре поверил в общий успех команды.

— Какой момент сезона — ключевой для тебя? — вопрос Венделу.

— Думаю, каждый матч был ключевым. Мы с самого старта были сфокусированы на главной задаче, старались не терять концентрацию и работали на полную — все это было необходимо, чтобы финишировать первыми.

— В какой момент ты понял, что «Зенит» уже не упустит чемпионство?

— После победы в Краснодаре (3:1). Мы провели хорошую игру, набрали три очка, оторвались от преследователей, и с финальным свистком я понял, что титул — наш.

— Был ли момент, когда ты хотя бы чуть-чуть заволновался, что «Зенит» может не взять золотые медали?

— Нет! Потому что я видел, как усердно работает вся команда, чтобы достичь своей цели. И итоговая победа стала результатом этого общего труда. Ничто не волновало нас, мы уверенно шли к чемпионству.

«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом страны.