Баженов поблагодарил Ваноли за проделанную работу в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов на мероприятии в честь 100-летия московского клуба оценил работу уже бывшего тренера красно-белых Паоло Ваноли.

«Думаю, что причина уход Ваноли кроется не в спортивной составляющей, наверно, какие-то внешние причины повлияли. За то, что он завоевал Кубок — большое спасибо всему тренерскому штабу. Мне кажется, Ваноли благодаря Кубку выбил себе место на следующий сезон, потому что команда играла нестабильно, но ребята все равно выдавали классные игры. Думаю, если б он остался, команда только бы прогрессировала в этом плане. А так, просто хочется поблагодарить его за работу», — сказал Баженов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Ранее, 9 июня, «Спартак» объявил об уходе Ваноли с поста главного тренера.

Паоло возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.

10 июня стало известно, что Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак».