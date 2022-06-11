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Баженов поблагодарил Ваноли за проделанную работу в «Спартаке»

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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов на мероприятии в честь 100-летия московского клуба оценил работу уже бывшего тренера красно-белых Паоло Ваноли.

«Думаю, что причина уход Ваноли кроется не в спортивной составляющей, наверно, какие-то внешние причины повлияли. За то, что он завоевал Кубок — большое спасибо всему тренерскому штабу. Мне кажется, Ваноли благодаря Кубку выбил себе место на следующий сезон, потому что команда играла нестабильно, но ребята все равно выдавали классные игры. Думаю, если б он остался, команда только бы прогрессировала в этом плане. А так, просто хочется поблагодарить его за работу», — сказал Баженов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Ранее, 9 июня, «Спартак» объявил об уходе Ваноли с поста главного тренера.

Паоло возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.

10 июня стало известно, что Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак».

Никита Баженов
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
0
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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