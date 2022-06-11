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Тимофеев: «Титов, когда тренировал «Спартак», на тренировках просто возил нас»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев, в прошлом игравший за «Спартак», поделился воспоминаниями о работе с легендой красно-белых Егором Титовым, который входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева.

— В «Спартаке» Аленичеву помогал Титов. Он же тоже принимал участие в тренировках, да? — вопрос Тимофееву.

— Ой, он в таком порядке был! Это что-то нереальное. Он выходил играть с нами, и я тупо не мог отнять у него мяч. Он выходил и просто возил нас. Причем не только молодых, а вообще всех. Если бы я не знал, что это Титов, подумал бы, что какой-то действующий игрок «Спартака», — сказал 28-летний полузащитник в интервью Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-11-timofeyev-titov-kogda-treniroval-spartak-na-trenirovkakh-prosto-vozil-nas-voobshche-vsekh-eto-chto-to-nerealnoye
Артем Тимофеев
Егор Титов
ФК Спартак (Москва)
2
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