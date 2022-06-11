Тимофеев: «Титов, когда тренировал «Спартак», на тренировках просто возил нас»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев, в прошлом игравший за «Спартак», поделился воспоминаниями о работе с легендой красно-белых Егором Титовым, который входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева.

— В «Спартаке» Аленичеву помогал Титов. Он же тоже принимал участие в тренировках, да? — вопрос Тимофееву.

— Ой, он в таком порядке был! Это что-то нереальное. Он выходил играть с нами, и я тупо не мог отнять у него мяч. Он выходил и просто возил нас. Причем не только молодых, а вообще всех. Если бы я не знал, что это Титов, подумал бы, что какой-то действующий игрок «Спартака», — сказал 28-летний полузащитник в интервью Sport24.