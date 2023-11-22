Сычев рассказал, от чего зависит возможная стажировка в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал «СЭ» об обучении на тренерскую лицензию категории А в академии РФС.

«Стажировка? Я в процессе переговоров. Пока еще не решил, куда пойду. Не хотел бы раскрывать карты. Стажировка в «Локомотиве»? Нужно, чтобы было не только мое желание, а еще возможности клуба, их желание. Посмотрим. У меня много знакомых среди тренеров», — сказал Сычев «СЭ».

Сычев начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.