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Александр Мостовой отметил вклад Леонида Федуна в историю «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что не стоит винить владельца красно-белых Леонида Федуна в неудачах команды, поскольку он многое делает для клуба.

«К слову, отсюда и все проблемы красно-белых. Был период до чемпионства, когда многие обвиняли Леонида Федуна в неудачах команды. Говорили, что только с его уходом у команды начнет получаться. Я же спрашивал: а чем он не устраивает? Платит вовремя и неплохо, стадион построил. Единственное, поначалу он часто давал интервью. Но потом понял, стал меньше общаться с журналистами, и команда потихонечку пошла в гору. Но он много сделал для «Спартака». Сейчас другая проблема: его жена постоянно комментирует происходящее. Но это особенности сегодняшнего мира. Должен быть хайп, хотя многие думают, что именно в этом проблема. Я же считаю, что правильно высказываться, хотя я и не со всеми словами согласен», — заявил Мостовой в интервью RT.

В 2004 году Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака». При нем московский клуб становился чемпионом России (сезон-2016/2017), обладателем Кубка (сезон-2021/2022) и Суперкубка (2017) страны.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1026697-mostovoi-fedun-spartak-futbol-stadion
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
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