Александр Мостовой отметил вклад Леонида Федуна в историю «Спартака»
Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что не стоит винить владельца красно-белых Леонида Федуна в неудачах команды, поскольку он многое делает для клуба.
«К слову, отсюда и все проблемы красно-белых. Был период до чемпионства, когда многие обвиняли Леонида Федуна в неудачах команды. Говорили, что только с его уходом у команды начнет получаться. Я же спрашивал: а чем он не устраивает? Платит вовремя и неплохо, стадион построил. Единственное, поначалу он часто давал интервью. Но потом понял, стал меньше общаться с журналистами, и команда потихонечку пошла в гору. Но он много сделал для «Спартака». Сейчас другая проблема: его жена постоянно комментирует происходящее. Но это особенности сегодняшнего мира. Должен быть хайп, хотя многие думают, что именно в этом проблема. Я же считаю, что правильно высказываться, хотя я и не со всеми словами согласен», — заявил Мостовой в интервью RT.
В 2004 году Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака». При нем московский клуб становился чемпионом России (сезон-2016/2017), обладателем Кубка (сезон-2021/2022) и Суперкубка (2017) страны.
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|В
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1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
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2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
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Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
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Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1