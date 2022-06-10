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Писарев — об Абаскале в «Спартаке»: «Может он и хороший тренер, но тут вопрос философии»

Писарев поделился мнением о новом главном тренере «Спартака» Абаскале
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Спартака» Николай Писарев на мероприятии в честь 100-летия клуба поделился мнением о новом главном тренера команды.

10 июня стало известно, что «Спартак» возглавил 33-летний Гильермо Абаскаль.

«Надо смотреть выше на философию игры. Да, может он и хороший тренер. Но тут вопрос философии. Я не знаю этого тренера. Уход Ваноли? Это вопрос вкусовщины. Не было преемственности в это время. «Спартак» становится заурядной командой, которая может что-то раз в 15 лет выиграть», — сказал Писарев.

Абаскаль в минувшем сезоне вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.

Испанский специалист начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», а также был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».

Николай Писарев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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