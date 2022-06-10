Бывший игрок «Спартака» Николай Писарев на мероприятии в честь 100-летия клуба поделился мнением о новом главном тренера команды.

10 июня стало известно, что «Спартак» возглавил 33-летний Гильермо Абаскаль.

«Надо смотреть выше на философию игры. Да, может он и хороший тренер. Но тут вопрос философии. Я не знаю этого тренера. Уход Ваноли? Это вопрос вкусовщины. Не было преемственности в это время. «Спартак» становится заурядной командой, которая может что-то раз в 15 лет выиграть», — сказал Писарев.

Абаскаль в минувшем сезоне вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.

Испанский специалист начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», а также был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».