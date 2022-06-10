Советник Федуна Камоцци: — о Ваноли: «Он замечательный тренер. Я горд тем, что предложил его «Спартаку»

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Паоло Ваноли из московского клуба.

«Я отлично знаком с Паоло Ваноли. В первую очередь, он отличный человек. В тоже время, он не менее замечательный тренер — молодой и перспективный. Я горд тем, что предложил его «Спартаку». Желаю ему продолжать работать в том же духе и достичь максимальных высот в своей тренерской карьере!» — сказал Камоцци «СЭ».

Под руководством Ваноли «Спартак» занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России. Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.