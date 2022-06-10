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Глушаков об Абаскале в «Спартаке»: «Можно было и российского тренера назначить»

Глушаков поделился мнением о новом тренере «Спартака» Абаскале
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков оценил работу Паоло Ваноли на посту главного тренера команды.

«Чтобы комментировать, нужно находиться в структуре клуба или хотя бы в команде. Если смотреть со стороны болельщика, то ситуация двоякая: результат в чемпионате был отвратительным, но Кубок России выиграли — «плюс» Ваноли заработал. А дальше все за президентом «Спартака» Леонидом Федуном, как он скажет, так и будет», — приводит слова Глушакова ТАСС.

Также Глушаков поделился мнением о новом тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Мне сложно давать комментарий о новом тренере, ведь как решил шеф, так и решил. Понятно, что можно было и российского тренера назначить в такой ситуации. Главное, чтобы был результат у «Спартака», это самое важное, работу нового тренера покажут время и результат, как дальше будет продвигаться команда, правильный или неправильный тренер», — добавил Глушаков.

В четверг, 9 июня, «Спартак» объявил об уходе Ваноли с поста главного тренера.

Под руководством итальянского специалиста московский клуб занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.

10 июня стало известно, что Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак».

Источник: https://tass.ru/sport/14880321
Денис Глушаков
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Паоло Ваноли
2
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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