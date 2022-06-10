Глушаков об Абаскале в «Спартаке»: «Можно было и российского тренера назначить»

Бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков оценил работу Паоло Ваноли на посту главного тренера команды.

«Чтобы комментировать, нужно находиться в структуре клуба или хотя бы в команде. Если смотреть со стороны болельщика, то ситуация двоякая: результат в чемпионате был отвратительным, но Кубок России выиграли — «плюс» Ваноли заработал. А дальше все за президентом «Спартака» Леонидом Федуном, как он скажет, так и будет», — приводит слова Глушакова ТАСС.

Также Глушаков поделился мнением о новом тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Мне сложно давать комментарий о новом тренере, ведь как решил шеф, так и решил. Понятно, что можно было и российского тренера назначить в такой ситуации. Главное, чтобы был результат у «Спартака», это самое важное, работу нового тренера покажут время и результат, как дальше будет продвигаться команда, правильный или неправильный тренер», — добавил Глушаков.

В четверг, 9 июня, «Спартак» объявил об уходе Ваноли с поста главного тренера.

Под руководством итальянского специалиста московский клуб занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.