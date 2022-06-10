Ветеран ЦСКА: «Слава Богу, что Ахметов ушел из ЦСКА. Это тормоз, черепаха Тортилла»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал уход полузащитника Ильзата Ахметова из армейского клуба.

«Слава Богу, что Ахметов ушел из ЦСКА. Это тормоз, черепаха Тортилла — вот его действия на футбольном поле. Он играет или поперек, или назад. Это не потеря, а подарок. Только кто примет этот подарок, я не знаю. Верхняя пятерка РПЛ его точно не возьмет. Ну, может, новички, пришедшие из ФНЛ или просто клубы из нижней части таблицы. И то такие не нужны, он не скоростной игрок. Полузащитники должны с кровью вырывать мячи, как у нас Вернблум играл, а Ахметову все до лампочки: выходит с пробором на голове и уходит с пробором, чистенький, без пятнышка. Молодец, хорошо устроился за хорошие деньги», — сказал Пономарев «СЭ».

24-летний россиянин выступал за армейцев с 2018 года. На счету полузащитника 7 голов в 104 матчах за красно-синих.