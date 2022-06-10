Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:26

Ветеран ЦСКА: «Слава Богу, что Ахметов ушел из ЦСКА. Это тормоз, черепаха Тортилла»

Читать «СЭ» в
Ильзат Ахметов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал уход полузащитника Ильзата Ахметова из армейского клуба.

«Слава Богу, что Ахметов ушел из ЦСКА. Это тормоз, черепаха Тортилла — вот его действия на футбольном поле. Он играет или поперек, или назад. Это не потеря, а подарок. Только кто примет этот подарок, я не знаю. Верхняя пятерка РПЛ его точно не возьмет. Ну, может, новички, пришедшие из ФНЛ или просто клубы из нижней части таблицы. И то такие не нужны, он не скоростной игрок. Полузащитники должны с кровью вырывать мячи, как у нас Вернблум играл, а Ахметову все до лампочки: выходит с пробором на голове и уходит с пробором, чистенький, без пятнышка. Молодец, хорошо устроился за хорошие деньги», — сказал Пономарев «СЭ».

24-летний россиянин выступал за армейцев с 2018 года. На счету полузащитника 7 голов в 104 матчах за красно-синих.

Владимир Пономарев
Ильзат Ахметов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Загитова гонится за Плющенко: кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?
Воспитанник «Барсы», помощник помощника «тренеришки». Кто такой Гильермо Абаскаль, которого «Спартак» назначил главным тренером
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Захарян признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2021/22
Глушаков об Абаскале в «Спартаке»: «Можно было и российского тренера назначить»
Тактический ботаник, чей талант оценил Эмери и который защищал Чалова. Что нужно знать о новом тренере «Спартака»
ЦСКА объявил об уходе Ахметова
Зарема Салихова: «Ваноли не бросил «Спартак» и верил до последнего. Остается со слезами на глазах сказать: «Спасибо»
Салихова: «Пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на 10 лет вперед»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глушаков об Абаскале в «Спартаке»: «Можно было и российского тренера назначить»

Захарян признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2021/22
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости