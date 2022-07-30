Гришин: «Зениту» уже можно отдавать золотые медали"

Бывший игрок «Локомотива» Александр Гришин поделился мнением о разгромной победе «Зенита» над железнодорожниками (5:0) в 3-м туре РПЛ.

— «Локомотив» рассчитывал только на контратаки?

— Да, и еще на стандартные положения. Но ни того, ни другого не было. Единственная быстрая атака у «Локомотива» была в первом тайме, а в остальное время команда отбивалась.

— «Зенит» кто-то может обыграть в этом сезоне?

— Может. ЦСКА, например. Армейцы способны что-то противопоставить «Зениту». У них между собой игра через два тура. Но петербуржцы на голову сильнее всех в РПЛ. Можно уже «Зениту» отдавать золотые медали. По этой игре было видно, что сине-бело-голубые своего не упустят, — цитирует Гришина «РБ Спорт».

«Зенит» набрал 7 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. «Локомотив» откатился на 12-ю строчку.

В следующем туре «Зенит» 6 августа в гостях сыграет против «Ахмата». «Локомотив» в этот же день также на выезде сыграет с «Краснодаром».