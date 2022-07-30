«Сочи» — «Ахмат»: команды забили четыре раза за тайм, судьи отменили три гола

Первый тайм матча 3-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ахматом» закончился со счетом 1:0 в пользу сочинцев.

Однако сразу несколько голов были отменны решением судейской бригады во главе с Артемом Любимовым.

Первый гол гостей был отменен из-за офсайда.

Второе взятие ворот также было отменено из-за положения вне игры.

Наконец, в самом конце тайма уже был отменен гол «Сочи». И вновь из-за офсайда.

Отметим, что единственный гол был забит с пенальти, который также был назначен после подсказки ВАР.