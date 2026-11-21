Opta: «Зенит» при Семаке проигрывал все матчи, в которых уступал два мяча после первого тайма

«Зенит» уступает «Рубину» после первого тайма в матче 15-го тура РПЛ — 0:2.

На 27-й минуте счет открыл нападающий «Рубина» Ульви Бабаев, оказавшийся на добивании после нереализованного форвардом Эдди Сальседо пенальти.

На 30-й минуте защитник казанской команды Игор Вуячич удвоил преимущество хозяев.

По данным статистического портала Opta Sports, «Зенит» уступает в два мяча к перерыву в матче РПЛ в 6-й раз при главном тренере Сергее Семаке. Все пять предыдущих матчей по итогу завершились поражениями петербургской команды.