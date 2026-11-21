Полузащитник «Зенита» Вендел пропустит матч с ЦСКА из-за перебора желтых карточек

Полузащитник «Зенита» Вендел пропустит матч 16-го тура РПЛ против ЦСКА.

29-летний бразилец получил желтую карточку на 86-й минуте матча 15-го тура против «Рубина». Она стала для Вендела четвертой в сезоне. Согласно регламенту чемпионата это означает автоматическую дисквалификацию на следующий тур из-за перебора «горчичников».

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 28 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

В нынешнем сезоне на счету Вендела 547 минут в 9 матчах и одна голевая передача.