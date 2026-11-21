ЦСКА — «Ахмат»: стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между ЦСКА и «Ахматом» в 15-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 19.45 по московскому времени.

ЦСКА: Бориско, Аззи, Жоао Виктор, Данилов, Абдулкадыров, Круговой, Кисляк, Обляков, Алвес, Глебов, Лусиано.

Запасные: Тороп, Бесаев, Лукин, Рейс, Бандикян, Козлов, Олейников, Фиров, Кармо, Попович, Мусаев, Воронов.

«Ахмат»: Мицаев, Сидоров, Сидибе, Цаке, Ибишев, Адамов, Исмаэл, Касинтура, Садулаев, Самородов, Мелкадзе.

Запасные: Шелия, Ульянов, Богосавац, Щетинин, Эльбердов, Келиано, Гаджиев, Кенжебек, Касаджиков, Конате, Максути.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.