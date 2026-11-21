«Рубин» — «Зенит»: Луис Энрике сократил отставание петербуржцев до минимума

Вингер «Зенита» Луис Энрике сократил отставание петербургской команды от «Рубина» в матче 15-го тура РПЛ — 1:2.

Бразилец забил гол на 50-й минуте.

На 27-й минуте счет открыл нападающий «Рубина» Ульви Бабаев, оказавшийся на добивании после нереализованного форвардом Эдди Сальседо пенальти.

На 30-й минуте защитник казанской команды Игор Вуячич удвоил преимущество хозяев.