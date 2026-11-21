«Рубин» — «Зенит»: Бабаев открыл счет, Москвичев отразил удар с пенальти

Нападающий «Рубина» Ульви Бабаев открыл счет в матче 15-го тура РПЛ против «Зенита» на 27-й минуте.

На 26-й минуте нападающий Эдди Сальседо не смог реализовать пенальти за фол Игоря Дивеева против Бабаева, но Ульви на 27-й минуте смог поразить ворота петербуржцев с игры.