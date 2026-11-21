«Рубин» — «Зенит»: Бабаев открыл счет, Москвичев отразил удар с пенальти
Нападающий «Рубина» Ульви Бабаев открыл счет в матче 15-го тура РПЛ против «Зенита» на 27-й минуте.
На 26-й минуте нападающий Эдди Сальседо не смог реализовать пенальти за фол Игоря Дивеева против Бабаева, но Ульви на 27-й минуте смог поразить ворота петербуржцев с игры.
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|
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|14
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|
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|
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|
6
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|
15
|Локомотив
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|2
|5
|7
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|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|3 : 0
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 2
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|0 : 2
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
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Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|10
|
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
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|2
|1
|
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|
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