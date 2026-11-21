Нападающий «Факела» Кокшаров может не сыграть до конца сезона из-за травмы в матче против «Акрона»
Нападающий «Факела» Александр Кокшаров получил тяжелую травму — перелом средней трети большеберцовой кости. Об этом сообщила пресс-служба воронежской команды.
Кокшаров травмировался на 39-й минуте матча 15-го тура РПЛ против «Акрона» (2:0). Форвард получил повреждение после столкновения с полузащитником «Акрона» Кристианом Бистровичем. Игроку понадобилась помощь медицинской бригады.
Кокшарова унесли с поля на носилках. Вместо него в игру вступил Максим Турищев.
«С высокой долей вероятности он уже не выйдет на поле в текущем сезоне», — сообщил «Факел» в своем Telegram-канале.
21-летний Кокшаров арендован «Факелом» у «Краснодара». В 12 матчах нынешнего сезона на счету форварда один забитый мяч.
Источник: Telegram-канал «Факела»
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|21.11
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|Рубин – Зенит
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|21.11
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|- : -
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