Бывший игрок «Химок» Вера рассказал о предложениях от российских клубов

Бывший полузащитник «Химок» и «Оренбурга» Лукас Вера в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Мы с моим агентом работаем над несколькими вариантами. Нам звонили из нескольких команд из России, Мексики, MLS и Бразилии. Я тренируюсь и готовлюсь! У нас уже есть некоторые предложения, и мы собираемся проанализировать все рынки. Пока я подожду открытия зимнего трансферного окна», — сказал Вера «СЭ».

Этим летом 28-летний Вера перешел из «Химок» в «Аль-Вахду» на правах свободного агента. В конце сентября аргентинец разорвал контракт с арабским клубом.