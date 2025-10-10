ЦСКА продлил контракт с Мойзесом до конца сезона-2028/29

ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Мойзесом.

Новое соглашение с 30-летним бразильцем рассчитано до конца сезона-2028/29.

Мойзес перешел в ЦСКА в августе 2022 года. За это время на его счету 124 матча за армейцев во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 9 результативными передачами. Вместе с красно-синими он дважды выиграл Кубок России и один раз стал обладателем Суперкубка страны.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.