Сычев считает, что Баринов останется в «Локомотиве»: «Клуб сделает все возможное»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев высказался о будущем капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.

«Не думаю, что Баринов и «Локомотив» не договорятся. От Дмитрия очень много зависит. Думаю, клуб сделает все возможное. Баринов — воспитанник клуба. Думаю, все будет нормально», — сказал Сычев «СЭ».

Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.