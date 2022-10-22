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Оганесян о вариантах в Испании: «Пришли к мнению, что лучше остаться в России и заявить о себе в РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян, арендованный у «Спартака», рассказал о том, почему решил перейти в оренбургский клуб.

«Интерес «Оренбурга» был еще зимой, когда команда играла в ФНЛ, но не сложилось. Весной после окончания первенства вновь вернулись к этому вопросу и пришли к согласию. Мы рассматривали РПЛ, были предложения не только от «Химок», но «Оренбург» оказался самым настойчивым, и я решил, что работа с Марцелом Личкой позволит мне быстрее прогрессировать.

Варианты из Испании были на стадии рассмотрения. Просто пришли к мнению, что лучше остаться в России и заявить о себе в РПЛ», — приводит слова Оганесяна Metaratings.ru.

В текущем сезоне 21-летний хавбек провел 12 матчей за «Оренбург», в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-orenburga-oganesyan-varianty-v-ispanii-my-prishli-k-mneniyu-chto-luchshe-ostatsya-v-rossii-1392126/

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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