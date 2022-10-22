Оганесян о вариантах в Испании: «Пришли к мнению, что лучше остаться в России и заявить о себе в РПЛ»

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян, арендованный у «Спартака», рассказал о том, почему решил перейти в оренбургский клуб.

«Интерес «Оренбурга» был еще зимой, когда команда играла в ФНЛ, но не сложилось. Весной после окончания первенства вновь вернулись к этому вопросу и пришли к согласию. Мы рассматривали РПЛ, были предложения не только от «Химок», но «Оренбург» оказался самым настойчивым, и я решил, что работа с Марцелом Личкой позволит мне быстрее прогрессировать.

Варианты из Испании были на стадии рассмотрения. Просто пришли к мнению, что лучше остаться в России и заявить о себе в РПЛ», — приводит слова Оганесяна Metaratings.ru.

В текущем сезоне 21-летний хавбек провел 12 матчей за «Оренбург», в которых забил гол и сделал результативную передачу.