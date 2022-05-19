Каррера: «Думаю, у Кутепова могло бы получиться в Италии»

Каррера считает, что Кутепов мог бы пригодиться итальянским клубам

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о том, мог ли защитник московского клуба Илья Кутепов пригодится в Италии.

Ранее «СЭ» сообщил о том, что «Спартак» не намерен продлевать контракт с 28-летним россиянином, которое истекает в июне 2022 года.

«Илью я считаю хорошим игроком, — приводит слова Карреры Metaratings.ru. — Думаю, у Кутепова могло бы получиться в Италии».

Кутепов выступает за московский клуб с 2012 года. На счету защитника 114 матчей в составе «красно-белых». Он является чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.