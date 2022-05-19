«Краснодар» объявил об уходе Газинского, Городова и Мартыновича по окончании сезона

«Краснодар» объявил об уходе игроков Юрия Газинского, Евгения Городова и Александра Мартыновича по окончании сезона.

Как сообщает пресс-служба клуба, в субботу, 21 мая, игроки проведут заключительный матч за «Краснодар».

На счету 32-летнего Газинского 281 встреча за краснодарский клуб, у 36-летнего Городова — 34 игры, у 34-летнего Мартыновича — 268 матчей.

В 30-м туре Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» примет «Ахмат». Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров РПЛ краснодарцы набрали 49 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Грозненский клуб с 41 баллом располагается на седьмой позиции.