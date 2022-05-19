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«Краснодар» объявил об уходе Газинского, Городова и Мартыновича по окончании сезона

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Краснодар» объявил об уходе игроков Юрия Газинского, Евгения Городова и Александра Мартыновича по окончании сезона.

Как сообщает пресс-служба клуба, в субботу, 21 мая, игроки проведут заключительный матч за «Краснодар».

На счету 32-летнего Газинского 281 встреча за краснодарский клуб, у 36-летнего Городова — 34 игры, у 34-летнего Мартыновича — 268 матчей.

В 30-м туре Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» примет «Ахмат». Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров РПЛ краснодарцы набрали 49 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Грозненский клуб с 41 баллом располагается на седьмой позиции.

Источник: https://t.me/fckrasnodar/997
Александр Мартынович
Евгений Городов
Юрий Газинский
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
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Рубин – Уфа
 - : -
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 - : -
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
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Динамо

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П
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Зенит

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Краснодар

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