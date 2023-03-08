Балахнин считает, что «Спартак» слабо смотрелся с «Уралом»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал борьбу за медали в этом сезоне РПЛ.

«Есть «Зенит» и есть группа команд, которые борются за места со 2-е по 6-е. Любая из этих команд может занять любое из этих мест. Если говорить о «Ростове», то он и «Динамо» сейчас команды, которые не усилились в зимнюю паузу. У них потенциал игроков лучше не стал.

Если говорить про «Спартак», который обыграл «Локомотив», но слабо сыграл с «Уралом». Одно дело ты играешь против «Локомотива», другое — против «Урала», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

В турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит», набрав 45 очков. «Спартак» на втором месте, имея 37 очков. Замыкает тройку «Ростов» с 35 очками.