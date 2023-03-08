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Озбилиз: «Дзюбе было бы тяжелее, если бы после «Спартака» он выбрал не «Локомотив», а ЦСКА»

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Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз считает, что форварда Артема Дзюбу нельзя назвать предателем за переход в «Локомотив» после его игры за «Зенит» и красно-белых.

«Артем Дзюба играл в «Спартаке», затем в «Зените», а сейчас он игрок «Локомотива, поэтому не стоит называть его предателем. Многие футболисты успели поиграть в нескольких московских командах. Дзюбе было бы тяжелее, если бы после «Спартака» он выбрал не «Локомотив», а ЦСКА.

В переходе Артема в стан железнодорожников нет проблем. К нам в «Спартак» уже переходил Денис Глушаков, который раньше тоже был игроком «Локо», — приводит слова Озбилиза Sport24.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провел 3 матча за «Локомотив» и забил в них три гола.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-08-ozbiliz-dzyubu-ne-stoit-nazyvat-predatelem-iz-za-perekhoda-v-lokomotiv-yesliby-on-vybral-tsska-byloby-tyazheleye
Арас Озбилис
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
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 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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