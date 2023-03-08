Озбилиз: «Дзюбе было бы тяжелее, если бы после «Спартака» он выбрал не «Локомотив», а ЦСКА»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз считает, что форварда Артема Дзюбу нельзя назвать предателем за переход в «Локомотив» после его игры за «Зенит» и красно-белых.

«Артем Дзюба играл в «Спартаке», затем в «Зените», а сейчас он игрок «Локомотива, поэтому не стоит называть его предателем. Многие футболисты успели поиграть в нескольких московских командах. Дзюбе было бы тяжелее, если бы после «Спартака» он выбрал не «Локомотив», а ЦСКА.

В переходе Артема в стан железнодорожников нет проблем. К нам в «Спартак» уже переходил Денис Глушаков, который раньше тоже был игроком «Локо», — приводит слова Озбилиза Sport24.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провел 3 матча за «Локомотив» и забил в них три гола.