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Масалитин: «Не хочется, чтобы «Торпедо» с такой историей было булочкой, над которой все издеваются»

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о разнице по уровню между клубами РПЛ и прокомментировал положение «Торпедо».

«Не должно быть так, что у нас одни команды сверхбогатые, могут позволить все, а другие — бедные, и туда-сюда между РПЛ и первой лигой перемещаются», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

56-летний экс-игрок надеется, что московский клуб останется в РПЛ.

«Торпедо» — молодцы, что проявили силу воли в прошлом матче. Будем надеяться, что им удастся сохранить прописку в РПЛ. Не хочется, чтобы команда с такой историей была булочкой, над которой все издеваются. Футболисты должны проявить себя на максимум. Характер у команды есть, судьба клуба игрокам не безразлична, так что будем верить в лучше", — добавил Масалитин.

«Торпедо» занимает 16-е место с 7 очками после 18 туров в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/08/19918759.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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  • valekka

    Масалитин становится мэтром несуразных фраз.Что-то не слышал,чтобы над булочками издевались.Обычно их кушают! Хотя не совсем понятно,о каких булках речь.Неужто о тех,которые ......ут?!!!:thinking::dizzy_face:

    08.03.2023

  • Millwall82

    ну да, нужно сделать всех бедными как ТорпЭдо, отличая идея, Масалитин. Сарказм.

    08.03.2023

    • Балахнин считает, что «Спартак» слабо смотрелся с «Уралом»
    Положение команд
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    И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
    2
    		 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
    3
    		 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
    4
    		 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
    5
    		 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
    6
    		 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
    7
    		 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
    8
    		 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
    9
    		 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
    10
    		 Урал 18 6 4 8 23-30 22
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    		 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
    12
    		 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
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    		 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
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    		 Факел 18 1 11 6 22-34 14
    15
    		 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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    		 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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    10.03 19:00
    Сочи – Оренбург
    		 - : -
    11.03 14:00
    Торпедо – Урал
    		 - : -
    11.03 16:30
    Спартак – Факел
    		 - : -
    11.03 16:30
    Ахмат – Локомотив
    		 - : -
    11.03 19:00
    Краснодар – Динамо
    		 - : -
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