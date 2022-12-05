Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможное завершение карьеры перуанским футболистом Джефферсоном Фарфаном.

«У Фарфана была великолепная карьера. Играл в Голландии, Германии. Везде он выступал на самом высоком уровне, всегда отдавался футболу и команде. Действительно, это был командный игрок. Думаю, чемпионство «Локомотива» — большая заслуга Фарфана. Пожелаем ему дальнейших успехов. Больше всего запомнилась его игра в Питере, когда мы выиграли 3:0. В каждом матче за «Локомотив» он был одним из лучших», — сказал Семин «СЭ».

Ранее перуанское издание RPP Deportes сообщило, что Фарфан принял решение завершить карьеру.

Перуанский футболист выступал за «Локомотив» с 2017 года по 2020. Он сыграл за команду 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 голевых передач.

В марте 2021 года форвард вернулся в «Альянсу Лиму», в которой начинал профессиональную карьеру, подписав контракт до 31 декабря 2022 года.