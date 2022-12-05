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Семин — о завершении карьеры Фарфана: «Чемпионство «Локомотива» — его большая заслуга»

Семин отреагировал на возможное завершение карьеры Фарфана
Микеле Антонов
Корреспондент
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Джефферсон Фарфан и Юрий Семин.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможное завершение карьеры перуанским футболистом Джефферсоном Фарфаном.

«У Фарфана была великолепная карьера. Играл в Голландии, Германии. Везде он выступал на самом высоком уровне, всегда отдавался футболу и команде. Действительно, это был командный игрок. Думаю, чемпионство «Локомотива» — большая заслуга Фарфана. Пожелаем ему дальнейших успехов. Больше всего запомнилась его игра в Питере, когда мы выиграли 3:0. В каждом матче за «Локомотив» он был одним из лучших», — сказал Семин «СЭ».

Ранее перуанское издание RPP Deportes сообщило, что Фарфан принял решение завершить карьеру.

Перуанский футболист выступал за «Локомотив» с 2017 года по 2020. Он сыграл за команду 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 голевых передач.

В марте 2021 года форвард вернулся в «Альянсу Лиму», в которой начинал профессиональную карьеру, подписав контракт до 31 декабря 2022 года.

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Бразилия
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Ф1(-1.5)

28%

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ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Джефферсон Фарфан
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
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