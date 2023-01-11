Юран — о «Химках»: «Как можно отказываться от Глушакова, Кухарчука, Тихого? Клуб идет в первую лигу. А потом...»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о последних резонансных событиях в подмосковном клубе.

— Ваша первая реакция, когда узнали, что «Химки» решили расстаться с девятью игроками, в числе которых, в частности, Глушаков, Кухарчук, Тихий, Камышев?

— Печально... Ведь за счет этих футболистов «Химки» и находились в премьер-лиге. Это же костяк команды, который дарил эмоции болельщикам в городе, да и в Московской области. Странно... Может быть, я чего-то футболе не понимаю? Но как можно отказаться от основных футболистов?! Какой курс выбрал клуб? Какие задачи стоят сейчас перед «Химками»?

— И у вас даже нет предположения, почему тренерский штаб не хочет дальше продолжать сотрудничество с опытными исполнителями?

— У меня объяснения нет. Если «Химки» хотят остаться в РПЛ, но отказываются от Глушакова, Кухарчука, Тихого, то это полный абсурд! Все тогда точно закончится первой лигой. Других вариантов не вижу. Не знаю, кто принимает такие решения... Видимо, инвестор. Как можно сменить за зиму полкоманды, находясь на предпоследнем месте, и думать, что ты сможешь сохранить прописку в РПЛ?!

В первой лиге есть симпатичная команда «Родина». Когда она вышла в ФНЛ, там произошли большие изменения в составе. Пригласили квалифицированных футболистов, серьезного тренера. Но «Родине» потребовалось несколько месяцев, чтобы игроки притерлись друг к другу. Только в концовке первой части сезона команда смогла выбраться из подвала турнирной таблицы! Нужно было время, а у «Химок» его просто нет! Есть костяк, за счет которого ты можешь набирать очки. Так зачем ты сам себя оставляешь без него?! Или руководство «Химок» думает, что обновить полсостава — это все равно что поменять колесо у машины?

В футболе все возможно. Но «Химки» могут спастись только в одном случае. Если вместо тех игроков, с которыми сейчас расстались, придут футболисты гораздо более высокого класса.

— В последнее время общались с Кухарчуком, Глушаковым?

— Кухарчук сам не понимает, что происходит... Я боюсь, что «Химки» могут повторить судьбу «Олимпа-Долгопрудный». То есть команда потом просто исчезнет...

— Даже так?

— Ну а как? «Химки» выбрали путь в никуда. Первая лига, а потом... От команды могут вообще отказаться. Логики я не вижу.