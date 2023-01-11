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Сегодня, 15:58

Главный тренер «Нижнего Новгорода» поделился планами на первый сбор команды в Турции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новый главный тренер «Нижнего Новгорода» Артем Горлов поделился планами на первый сбор команды.

«На первом сборе всегда важно подвести команду к общему знаменателю в плане функциональной готовности. Мы создаем ту базу, которая поможет в дальнейшей работе на остальных этапах подготовки. И, конечно, нужно познакомиться с командой и оценить возможности каждого игрока.

В то же время предстоит донести до ребят свой подход, идеи и принципы работы. Мы не будем разрушать то, что хорошо работало. Но есть моменты, на которые я смотрю иначе, поэтому некоторые фазы в игре изменятся. У нас запланированы два матча на первом сборе в Анталье, которые помогут нам провести анализ для дальнейшей работы», — приводит слова Горлова пресс-службу клуба.

31 декабря «Нижний Новгород» объявил о назначении на пост главного тренера 35-летнего Горлова. Первый зимний сбор команды проходит с 9 по 20 января в районе Лара (Анталья).

«Нижний Новгород» с 19 очками в 17 матчах располагается на 12-й строчке в таблице РПЛ.

Источник: https://t.me/fcnn52/4998
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Артем Горлов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
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 - : -
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