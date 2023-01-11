Главный тренер «Нижнего Новгорода» поделился планами на первый сбор команды в Турции

Новый главный тренер «Нижнего Новгорода» Артем Горлов поделился планами на первый сбор команды.

«На первом сборе всегда важно подвести команду к общему знаменателю в плане функциональной готовности. Мы создаем ту базу, которая поможет в дальнейшей работе на остальных этапах подготовки. И, конечно, нужно познакомиться с командой и оценить возможности каждого игрока.

В то же время предстоит донести до ребят свой подход, идеи и принципы работы. Мы не будем разрушать то, что хорошо работало. Но есть моменты, на которые я смотрю иначе, поэтому некоторые фазы в игре изменятся. У нас запланированы два матча на первом сборе в Анталье, которые помогут нам провести анализ для дальнейшей работы», — приводит слова Горлова пресс-службу клуба.

31 декабря «Нижний Новгород» объявил о назначении на пост главного тренера 35-летнего Горлова. Первый зимний сбор команды проходит с 9 по 20 января в районе Лара (Анталья).

«Нижний Новгород» с 19 очками в 17 матчах располагается на 12-й строчке в таблице РПЛ.