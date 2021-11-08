В «Химках» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Лантратову
18:47
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интереса «Спартака» к вратарю подмосковной команды Илье Лантратову. Ранее, 8 ноября, об этом сообщил «РБ Спорт».
«У нас со «Спартаком» контактов не было, но им многие клубы интересуются, в том числе и топовые. Но пока «Спартак» на нас не выходил. Зимой мы готовы будем рассмотреть хорошие предложения и если сам Илья будет готов продолжить карьеру в другом клубе. Быть вторым номером не в его планах», — сказал Терюшков «СЭ».
В нынешнем сезоне Лантратов провел в составе «Химок» 15 матчей, в которых пропустил 22 гола. Его контракт с командой действует до конца июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2 миллиона евро.
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