В «Химках» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Лантратову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интереса «Спартака» к вратарю подмосковной команды Илье Лантратову. Ранее, 8 ноября, об этом сообщил «РБ Спорт».

«У нас со «Спартаком» контактов не было, но им многие клубы интересуются, в том числе и топовые. Но пока «Спартак» на нас не выходил. Зимой мы готовы будем рассмотреть хорошие предложения и если сам Илья будет готов продолжить карьеру в другом клубе. Быть вторым номером не в его планах», — сказал Терюшков «СЭ».

В нынешнем сезоне Лантратов провел в составе «Химок» 15 матчей, в которых пропустил 22 гола. Его контракт с командой действует до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2 миллиона евро.