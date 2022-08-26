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Гаджиев: «Пока Захарян не достиг своего максимума. В АПЛ надо ведь ехать готовым футболистом»

Гаджиев прокомментировал возможный переход Захаряна в «Челси»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

«Молодому игроку хочется выступать на высоком уровне, у Захаряна есть намерения подняться выше, — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru. — Но надо делать сильнее и чемпионат России, приглашать сюда звезд, воспитывать своих футболистов. Ведь чем выше уровень лиги, тем лучше для индивидуальной подготовки — класс футболистов растет. В сильном чемпионате раскрыть свой потенциал всегда проще«.

Тренер отметил, что полузащитник хочет развиваться.

«Арсену гораздо легче будет вписаться в жизнь в той же Англии. Понятно, что в отсутствие Шиманьского он мог стать лидером «Динамо». Пока Захарян не достиг своего максимума. В АПЛ надо ведь ехать готовым футболистом. Сможет ли Арсен там себя проявить или нет, этого никто не знает. Когда Жирков уходил из ЦСКА, то у меня была уверенность в том, что Юрий сможет выступать в Англии. Но он уходил в «Челси» более зрелым футболистом, а по поводу Захаряна сложно так сказать», — сказал он.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 5 матчах за москвичей в Российской премьер-лиге. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее агент полузащитника заявил, что согласование контракта с «аристократами» находится в финальной стадии.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-zaharyan-poka-svoego-maksimuma-ne-dostig-v-apl-nado-ehat-uzhe-gotovyim-futbolistom
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Агент Захаряна заявил, что согласование контракта с «Челси» находится в финальной стадии

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