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Бышовец — о возможном переходе Захаряна в «Челси»: «Его надо еще воспитывать и разговаривать с ним»

Экс-тренер «Динамо» Бышовец считает, что возможный переход Захаряна в «Челси» очень рискован
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец прокомментировал возможный переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Челси».

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

«В «Динамо» Захарян постоянно играет и много тренируется, в России он развивается, а в Англии, где тренировочного процесса нет из-за частых игр и огромная конкуренция, он может остановиться в росте. Плюс надо будет учить английский и знать его, прежде чем ехать. Кроме того, я стал замечать у Арсена частые всплески эмоций, мат на судью и многое другое. Захаряна надо еще воспитывать и разговаривать с ним. Я бы мог с ним поговорить, хотя в этом уже надобности, наверное, нет», — цитирует Бышовца Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 5 матчах за москвичей в Российской премьер-лиге. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее агент полузащитника заявил, что согласование контракта с «аристократами» находится в финальной стадии.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-trener-dinamo-byshovets-nazval-vozmozhnyy-perekhod-zakharyana-v-chelsi-ochen-riskovannym-1345136/
Анатолий Бышовец
Арсен Захарян
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